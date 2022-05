Cruz Azul visitará el 'Volcán' en la vuelta de los cuartos de final en desventaja ante Tigres. El resultado y el accionar de algunos futbolistas no tiene satisfecha a la afición, quienes abuchearon a sus futbolistas al término de ambos periodos del partido.

Esto es algo que no le gusta a Juan Reynoso y le mando un contundente mensaje a los seguidores celestes, "Lastimosamente esta hinchada se ha convertido de un paladar negro, no reconoce el esfuerzo de los chicos. Pido que la gente sea más comprensiva. Para estar en este club hay que sobrellevar estos momentos.", comentó el estratega, quien además defendió a Iván Morales, uno de los abucheados, "Iván Morales tiene cuatro meses en el club, no se lo merece. Viene trabajando fuerte desde su llegada".

El técnico celeste sabe que su equipo dejó escapar la posibilidad de marcar algún gol que les ayude en esta eliminatoria, "Debemos imitar lo que hicimos el segundo tiempo. Quitarnos los detalles de las malas decisiones. Jugadas sencillas que nos las complicamos. En el primer tiempo parecía que se nos quemaba la casa, el balón no quemaba los pies", reconoció.



El estratega peruano sabe que Cruz Azul es un equipo que pesa y no deben darlos por vencidos aún, "Las ganas de jugar a querer hacer cosas de más depende de nosotros. Enfrente está un gran rival y nosotros tenemos un gran escudo y un corazón enorme. No nos vamos a rendir, sabemos de la categoría de nuestros jugadores".

La Máquina irá al Estadio Universitario con el objetivo de marcar dos goles, pero esto no es un imposible, "Hacer dos goles no es fácil pero estamos en condiciones de hacerlo", finalizó Reynoso.



LUIS ABRAM FUE LLEVADO AL HOSPITAL POR GOLPE EN LA NARIZ

Una de las jugadas que cambió el ritmo del partido fue cuando Nicolás 'Diente' López golpeó el rostro del defensor Luis Abram, lo que provocó la expulsión del futbolista de Tigres y del técnico Miguel Herrera.

Juan Reynoso admitió que el zaguero está en riesgo de perderse el partido de vuelta y podría tener una fractura, "Lo han llevado a valorar por una posible fractura en el tabique, quiso quedarse y dios quiera haya la posibilidad de jugar el sábado.