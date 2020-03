El juego entre el Manchester City y el Arsenal de la Primer League fue pospuesto de nueva cuenta debido a que Evangelos Marinakis, dueño del Olympiakos de Grecia, y recientemente declarado como contagiado de coronavirus estuvo en contacto con jugadores, cuerpo técnico y demás personal de los Gunners.

"Manchester City desea al señor Marinakis una rápida recuperación y más información llegará en los próximos días sobre la recalendarización del encuentro, pero se le avisa a los fanáticos que no vayan al Estadio Etihad para este encuentro", informó el cuadro de los Citizens.

Pep Guardiola, técnico del City, había dicho en días pasados que no le gustaba el jugar sin público, cuestión que se estaba planteando con la mayoría de los juegos en el Reino Unido.

"Tenemos que preguntarnos si no es peor jugar futbol sin espectadores. Los fanáticos son nuestra razón de ser, nosotros hacemos nuestro trabajo para la gente y si ellos no pueden venir a ver los partidos, pues no tiene caso jugarlos. A mí no me gustaría jugar partidos de Liga, de Champions, o de Premier o de copas sin gente. Pero vamos a seguir las instrucciones del Gobierno, está todo el mundo involucrado en esto", afirmó.

