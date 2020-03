Un mini torneo sería la clave para decidir la Champions League y la Europa League y así aliviar la congestión del aparato causada por el brote de coronavirus.

El organismo rector del futbol europeo, UEFA, organizará una videoconferencia con las principales partes interesadas el martes y todo señala de entrada que la

EURO 2020 se pospondrá para permitir que se completen las temporadas de la liga.

Una fuente cercana a la situación dice que todas las partes deben estar dispuestas a sacrificar algo para alcanzar una solución.

Los 55 miembros de la UEFA, las juntas directivas de la Asociación Europea de Clubes y las Ligas Europeas, y un representante del Sindicato Mundial de Jugadores FIFPRO han sido invitados a la reunión del martes.

Los miembros de la UEFA también celebrarán una reunión adicional para discutir su propia reacción

¿Cómo funcionaría un mini torneo?

Al igual que con la Premier League, que el viernes hizo hincapié en su compromiso de completar la temporada, la UEFA quiere que la Champions League y la Europa League lleguen a una conclusión porque también tienen importantes contratos de transmisión para satisfacer.

Ambos torneos están en su última etapa de 16avos, con seis jornadas restantes, incluida la final. Todavía hay 14 avos, y 16 avos, en las dos competiciones por completar.

Jugar los cuartos de final y semifinales como juegos únicos cortaría dos partidos del calendario restante.

Jugarlos durante un puñado de días como un mini-torneo, en Estambul y Gdansk, ciudades anfitrionas para las finales de esta temporada, concentraría los partidos aún más, reduciendo los viajes y causando la menor interrupción a las ligas nacionales.

No se ha descartado que estos juegos se puedan jugar junto con partidos de liga, ni la final de la Liga de Campeones tiene que marcar el final de la campaña del club como dicta la tradición.

La mudanza de EURO 2020, que se llevará a cabo en lugares de toda Europa del 12 de junio al 12 de julio, para el próximo verano también liberaría más tiempo para completar los partidos nacionales y europeos.

Sin embargo, eso impactaría en el calendario del 2021.

Tanto el Campeonato de Europa Femenino, organizado por Inglaterra, como el Campeonato de Europa Sub-21 de hombres, en Hungría y Eslovenia, están programados para el verano de 2021. La Liga de las Naciones, cuyo sorteo se realizó a principios de marzo, será completado la próxima primavera.

Además, la primera edición de la Copa Mundial de Clubes FIFA ampliada se celebrará en China en junio.

Si bien las grandes ligas nacionales tienen problemas sobre los contratos de televisión para resolver si los juegos no tienen lugar, la mayoría de los países dependen de los pagos de la UEFA que salen de los principales torneos internacionales para permitir que sus propias ligas funcionen correctamente. Estos estarían en riesgo por cualquier movimiento del Campeonato de Europa y es probable que formen parte de cualquier acuerdo.

La UEFA tiene un estimado de 400 empleados trabajando en las Euros. Se desconoce qué les sucederá si el torneo no se lleva a cabo durante otros 12 meses. La situación no se hace más fácil al no saber cuándo se podrá reanudar el futbol.

La UEFA acepta que es imposible saber cuándo se levantarán las restricciones de viaje actuales, pero no puede esperar hasta que redacten un plan.