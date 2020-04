La Premier League sigue suspendida sin fecha de regreso y todos los jugadores tendrán un reajuste salarial.

Este viernes, accionistas de la liga inglesa se reunieron para determinar el futuro de la competencia, que tiene a Liverpool como líder a 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo en la tabla; sin embargo, la prioridad es que se jueguen los cotejos pendientes.

Lee también: La millonaria donación de Neymar por el coronavirus

Los organizadores de la Premier tenían contemplado retornar a las actividades para el 30 de abril, un sueño imposible.

“Se reconoció que la Premier League no se reanudará a principios de mayo, y que la temporada 2019-20 solo volverá cuando sea seguro y apropiado hacerlo. La fecha de reinicio está en constante revisión con todas las partes interesadas, a medida que se desarrolla el impacto de la pandemia Covid-19 y trabajamos juntos en este momento tan desafiante”, publicó la liga inglesa en un comunicado.



The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.

Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422

— Premier League (@premierleague) April 3, 2020