Alberto Fernández, presidente de Argentina, fue contundente en las prioridades de su gobierno ante la pandemia de coronavirus Covid-19. Y el futbol ya no es una de ellas.

“Hay un tema de prioridades. Primero tenemos que atender a los enfermos y tratar de que no se enfermen más. El futbol puede esperar”, señaló Fernández a Telefé. “Esto nos complica a todos, pero tenemos que tener paciencia”.

Curiosamente, antes de la serie de medidas sanitarias que Argentina ha tomado, el mandatario no había considerado la suspensión de la Superliga y que los juegos se mantuvieran a puerta cerrada; sin embargo, las protestas de los jugadores fue lo que impulsó al Ministerio de Deportes que confirmara la cancelación de eventos y entrenamientos deportivos.

“Es seguro que en abril no vuelve…”, agregó.

Además de la pausa de los diversos torneos, en Argentina se decidió el cierre de fronteras y suspensión de clases, para hacer obligatoria la permanencia en casa por parte de la población.

En otra entrevista concedida a El Clarín, Fernández dejó ver su preocupación por la pandemia que a nivel mundial ya dejó 13 mil 570 muertos.

“Me preocupa que haya tontos que no entiendan dónde estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas”.

La nación albiceleste, en su último reporte, confirma 158 casos de coronavirus y tres fallecidos.



