En un claro acto de nepotismo, todo apunta a que Shayr Mohamed, dijo Antonio Mohamed, técnico de Rayados de Monterrey, te daría minutos está noche en el juego por las semifinales de la Copa MX entre el cuadro regio y los Bravos de Juárez.

El joven que milita en la Sub 20 fue convocado para este partido y viajó con el equipo a la ciudad fronteriza. Pero ¿Shayr se ha ganado el sitio en el primer equipo?

El delantero de 19 años y once meses, que ante militó en el Atlético de San Luis, hasta versiones hubo de que su papá iba a dirigir a ese equipo, tiene siete partidos jugados en el torneo Sub 20, sólo uno como titular, apenas ha acumulado 250 minutos y ha recibido tres amarillas. No ha anotado gol.

Así que en realidad no se ve que haya muchos merecimientos para que Shayr Mohamed González, viaje al juego de Copa MX. Pero el papá es el técnico.