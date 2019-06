'Conejo' Pérez se acerca al retiro; Chivas busca al 'Fideo' Álvarez

Cancún.- Siguen surgiendo nombres de posibles refuerzos para el Guadalajara, ahora se habla de que Daniel Álvarez, el 'Fideo', canterano de Atlas y que ahora juega en Necaxa, está siendo tentado por la directiva de las Chivas.

SIN ASOMARSE

Ni Amaury Vergara, José Luis Higuera o Mariano Varela se han dejado ver en el hotel donde se realiza la Reunión Anual del Futbol Mexicano. Se espera que este día ya den alguna señal.



LE SALEN ALAS

A unas horas de que se dé el anuncio de que la franquicia de Lobos BUAP pasará a Ciudad Juárez, se habla de que el equipo que se quede en Puebla, en el Ascenso, ya no se llamará Lobos, sino que le saldrán alas y tomarán el nombre de Ángeles, como aquel equipo que le quiso hacer competencia a La Franja en los 90 y después, curiosamente fue vendido a la Laguna para volverse Santos.



'CONEJO'

Parece que ahora sí, Óscar Pérez dirá adiós a las canchas. El famoso 'Conejo', de 46 años de edad, al fin colgará los guantes. Por lo menos eso es lo que tienen entendido en Pachuca, pero si le sale una oferta por ahí, no descarten que quiera volver a intentarlo.

No hace mucho, 'Paco' Palencia, su compadre, le ofreció irse a los extintos Lobos BUAP, pero como ya no hay Palencia en Lobos y ya no habrá Lobos, pues se acabaron las opciones.



OFRECIDO

Carlos Cordeiro, representante de Djaniny Tavares está ofreciendo su producto. Al cerrársele las puertas de Cruz Azul, quiere que se le abran otras y fue a tocar, dicen, las puertas de los Tigres.