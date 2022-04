Concachampions: Pumas enfrentarán al Seattle Sounders en la final

Con un gol del peruano Raúl Ruidíaz, el Seattle Sounders selló su clasificación a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf al empatar 1-1 el miércoles ante el New York City FC (4-2 en marcador global).

Sounders enfrentará a los Pumas de la UNAM en la final del principal torneo de equipos de la Concacaf, que ofrece un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.

La escuadra mexicana hospedará el juego de ida el 26 de abril y Seattle la vuelta el 5 de mayo.



Raúl Ruidíaz, ariete de la selección peruana, abrió el marcador para Seattle en el minuto 28 en el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey), mientras New York City FC apenas pudo descontar por medio del uruguayo Santiago Rodríguez en el 51.

Será la primera final de Seattle en este torneo después de varios años de éxitos en la MLS, con un campeonato en 2019 y un subcampeonato en 2020.

El equipo que lideran Ruidíaz y el uruguayo Nicolás Lodeiro aspira también a acabar con la hegemonía que mantiene el futbol mexicano en este torneo desde su reformulación en 2009.



Highlights @SoundersFC solidify their spot in the #SCCL22 Final with the great performance of the Sounders FC goalkeeper! pic.twitter.com/sIHderXSDr

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2022