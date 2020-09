Con Viñas y Roger en duda, en Chivas ven más posibilidades de ganar

Ganarle al América es una obligación porque se busca alcanzar el objetivo de calificar a la Liguilla. A las Águilas las ve fuertes el técnico de Chivas Víctor Manuel Vucetich, pero cuando se da cuenta que Federico Viñas y Roger Martínez están en duda, el estratega de los tapatíos señaló que las posibilidades aumentan de manera importante.

“Son magnificas noticias esas, pero tenemos que prepararnos para hacer un partido competo, viendo cuáles son las fortalezas y deficiencias que han tenido. Al final de cuentas, entre deficiencias y fortalezas, ha tenido un equilibrio favorable, porque ha tenido puntos, su balance entre goles a favor y en contra le ha dado resultado. Sé que es un punto que nosotros debemos saber en qué momento atacar correctamente y defendernos de una manera inteligente, sin dejar de atacar, esa es la combinación que debemos llevar a cabo en base a datos de números para obtener el beneficio, que Chivas quiere, ganar”.

Vucetich puntualizó que su equipo ha crecido en muchos aspectos, va partido a partido mostrando un aumento importante en la idea de juego que quiere y para ganarle al América, deberán hacer un encuentro rayando en la perfección.



“El equipo ha mejorado en otros aspectos, porque en lo colectivo es una labor espectacular en grupo, la dinámica se incrementó, se adquirió ritmo, eso es algo que estamos mejorando para con esas armas, tenemos que hacer un partido correcto porque para ganarle al América, debemos tener una forma perfecta para eliminar su ataque, que es fundamental y buscar sus deficiencias que es su sector defensivo”.

Precisó el pastor que este Clásico nacional sin afición, perjudica al espectáculo, el jugador tampoco siente eso que transmite el público y al final, será algo diferente pero la obligación es la misma, ganar con o sin afición.

“Es un tema importante porque en ese sentido, Chivas es el más afectado, porque es un equipo que siempre tiene muchos seguidores en México, en el mismo nivel o hasta más aficionados, ahí como en toda la república, porque Chivas es el que tiene más Clásicos porque cada vez que llega y me ha tocado jugar en contra en los equipos que he estado, el deseo siempre es ganarle a Chivas. Hoy que estoy de este lado me doy perfectamente de esa importancia, ese valor que tiene, de jugar todos los partidos como si fueran Clásicos”.

Miguel Herrera se pronunció en contra de que le hayan tocado varios Clásicos consecutivos, pero Vucetich dice que lo disfrute, porque es un tema de la Liga y Chivas al final, tiene Clásicos cada jornada porque todos le juegan a su equipo buscando hacer el encuentro más perfecto del torneo.

“Es un tema de la Liga, en donde se da de esta forma, si nosotros estuviéramos buscando alguna situación que nos hubiera favorecido, quizá no hubiéramos tenido los tres juegos en seis días y fueron dos de ellos de visitante y uno de local. Creo que es la programación de la Liga, nosotros tenemos en el torneo puro Clásico, porque a Chivas se le juega y hay el deseo de superarlo. Es parte de la Liga y tenemos que verlo de esa forma”.

