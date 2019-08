Compañero de Marco Fabián pide alto a la violencia en festejo

Ale Bedoya, capitán del Filadelfia de la MLS, donde milita el mexicano Marco Fabián, festejó su gol en una manera muy peculiar.

El jugador tomó el micrófono de la cancha y gritó: “¡Congreso, hagan algo ahora!. ¡Detengan la violencia por armas de fuego!”, después de anotarle al DC United.

El Union de Filadelfia goleó a los capitalinos 5-1. Fabián marcó otro par de goles.

Durante este fin de semana, Estados Unidos fue víctima de dos ataques de armas de fuego. Primero, en El Paso, Texas, y, el segundo, en Dayton, Ohio. Hasta el momento, se han reportado 29 muertos.

El video de Bedoya ha circulado en redes sociales, por la manera en la que negó el protagonismo por algo mayor.

VIDEO:

So Ale Bedoya grabbed a field-level mic after scoring his goal and shouted, live on national television:

"HEY CONGRESS, DO SOMETHING. END GUN VIOLENCE NOW."

My man. Need a lot more voices like his in pro sports. #DOOP #DCU pic.twitter.com/UrexCrVIx3

— Pablo Maurer (@MLSist) August 5, 2019