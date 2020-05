Son pocos los futbolistas que a lo largo de la historia puede dejar su nombre escrito con letras de oro en el fútbol mexicano, más en un equipo como el Club Puebla, un combinado que tras 76 años de historia ha visto pasar entre sus filas a cientos de jugadores nacionales y extranjeros.

Uno de ellos es sin duda Carlos Poblete, futbolista de origen chileno que desde su llegada a tierras mexicanas a mediados de los ochenta demostró su calidad y con buenas actuaciones se ganó el cariño de la afición camotera.

"Mi llegada a México se dió gracias a una gira que en Los Ángeles, yo con la selección Chilena y jugamos contra México, Corinthians y Bulgaria y desde ahí empezaron los acercamientos y empezamos a investigar al Puebla y su historia y en Marzo de 1986 llegamos aquí".

Pese a sus condiciones su primera temporada con el club de la Franja no tuvo buenos números , lo que provocó que partiera a los Ángeles de Puebla, donde acoplado se convirtió en referente.

"Fue un primer año complicado pero sin duda el comienzo de una gran historia, para mí el reto de Ángeles fue una oportunidad y en lo personal me fue muy bien, me convertí en el cuarto mejor goleador con 20 goles, lo que me permitió regresar al Puebla".

Ya de regreso con los camoteros el "Búfalo" vivió una segunda etapa dorada, donde de la mano de Manuel Lapuente en la temporada 89-90, se logró la conquista de la Copa y la Liga.

"Esa temporada con Manolo y la llegada de Pablo Larios, José Manuel de la Torre y Javier Hernández entre otros se armó un equipo con la obligación propia de ganar el título, éramos un plantel muy bueno y lo demostramos todo el año con la obtención de la Copa ante Tigres y la Liga ante UdeG. Tuvimos la fortuna de pertenecer a esa generación que nunca se olvidará de la mente de los poblanos".

Pesé a los años Poblete Jofre, todavía recuerda de una forma única ese partido ante la Universidad de Guadalajara, donde levantaría el título en el Estadio Cuauhtémoc, marcando el mejor momento de su carrera.

"Ese fue un partido increíble, el mayor logro en mi carrera, era un equipazo, un gran portero, una buena defensa, un sólido medio campo y delanteros con gol. El gol que más recuerdo es el de la final, por el sacrificio de todos nosotros...en lo personal un sueño cumplido el meter un gol en la final, en tu estadio y con tu familia fue lo ideal".

Con la emotividad en sus palabras el ex delantero chileno aprovechó y envió un emotivo mensaje de felicitación al Club Puebla, que este 7 de Mayo cumple 76 años de historia.

"Felices 76 Puebla, eternamente agradecido y honrado de poder portar esa playera y a todos los que somos Puebla, directivos, jugadores, entrenadores y sobre todo a la afición".