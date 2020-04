El francés Jérémy Ménez, ex volante del club América, aceptó que pudo haber hecho una carrera más brillante en el futbol, pero las indisciplinas y “tonterías” le terminaron pasando factura.

“Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente; pensé que el talento era suficiente. En el entrenamiento, dijeron que yo era tan fuerte como Kaká, luego hice algunas tonterías”, compartió para un medio italiano.

Actualmente, el jugador de 32 años milita en el París FC, un equipo de la Ligue 2 de su país; sin embargo, el también ex jugador de París Saint-Germain reveló que alguna vez estuvo cerca de fichar por Manchester United.

“Ferguson me quería, así que fui a Inglaterra para ver las estructuras. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de Francia, yo era muy joven, no me arrepiento; estaba seguro de que llegaría el mejor club”, culminó.

Pese a su talento, Ménez no pudo brillar con el conjunto de Coapa, donde gran parte de su estancia la pasó lesionado o relegado por el actual timonel, Miguel Herrera; acumulando únicamente tres goles en 14 juegos disputados a lo largo de tres torneos.