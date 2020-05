Federico Viñas, la joya uruguaya que el Club América descubrió el año pasado, aseguró que no tiene prisa por irse a probar al futbol europeo. "Es un sueño como el de todos, pero ese momento llegará a su tiempos".

En un video colgado poir las Águilas, Viñas mencionó que "todo jugador sueña con jugar en Europa, subir de nivel, pero eso llegará a su tiempo, yo estoy muy feliz aquí, porque América es el club más grande de México".

De igual modo, el delantero charrúa agradeció el cobijo de figuras internacionales en el Nido, como la de Roger Martínez y Giovani dos Santos.

Por otro lado, el atacante azulcrema recordó sus inicios y los problemas económicos por los que pasó.

"Jugaba desde los cuatro años, después iba metiéndome a jugar con los más grande, el doble de edad de la mía. A veces no tenía plata para los pasajes, fueron momentos complicados. Jugué en Liverpool (de Uruguay) y dejé el futbol por unos tres años, me arrepiento de eso. Repartía carne con el padre de un amigo, no me iba mal. Después regresé a jugar con Juventud de las Piedras, equipo chico de Uruguay, humilde", atizó.

Después de su participación en el preolímpico sudamericano, Federico Viñas regresó a las filas del América para disputar el Clausura 2020, en el que anotó tres goles a lo largo de cinco partidos.