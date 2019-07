Ciber quiere tiro derecho frente a Último Guerrero

Cansado de la protección que recibe el Último Guerrero por parte de los referis en la Arena México, el Ciber exigió un “tiro derecho” con el lagunero para llegar a una inminente batalla por las cabelleras.

“Ya lo había dominado con un cangrejo, y no me dieron el gane, así que me considero una víctima de algo que no merezco”, lamentó el esteta independiente.

Pese a sentirse superior a cualquier imponderable, el mastodonte aceptó que no puede de- pender de lo que haga el encargado de impartir justicia, “está bien que soy el Main Man, pero no pue- do con todo, soy de carne y hueso y merezco respeto”.

Eso sí, no “quita el dedo del renglón” y tiene en la mira al líder de los guerreros. “Está metido en ‘camisa de once varas’”, en él está que no haya un fallo erróneo para definir esta rivalidad. Sé que quie- re jugarse las cabelleras, yo también, pero que sea de forma legal y que el ganador lo haga de la forma correcta”.

Lo cierto es que su rivalidad es una de las más calientes y se perfila para encabezar el aniversario del CMLL en septiembre próximo.