Con una espectacular actuación de Toño Rodríguez, una ofensiva letal y polémica de por medio, Guadalajara derrotó con lo justo 3-2 a Querétaro para mantener vivas sus aspiraciones de liguilla en la fecha 18 y a la postre, sigue sumando unidades en la lucha por no descender.

El festín de los rojiblancos arrancó con la anotación de Alexis Vega al minuto 22. Guadalajara tejió una espectacular jugada, trasladando el esférico por todos los sectores del campo, hasta que llegó un trazo largo hacía el delantero del Rebaño. El ‘7’recepcionó con el pecho, aplicó un “sombrerito” descarado en área grande y sin dejar que el balón tocara el césped, direccionó un potente disparo a las redes, ante la salida de Gil Alcalá.

Chivas siguió apretando a los Gallos Blancos y de inmediato encontraron recompensa. Al 35’, Isaac Brizuela recuperó el balón y le cedió la posesión a Eduardo López, quien hizo uso de su zurda mágica y tras segundos con el esférico bajo sus botines, sacó un tiro colocado, pegado a primer poste, para aumentar la diferencia.

Alan Pulido no quiso quedarse fuera del banquete. Al 40’, el mejor goleador mexicano del torneo aumentó su cifra personal a 10 tantos. El tamaulipeco no tuvo piedad ante su ex compañero, Jair Pereira, dejándolo sembrado en el área grande y teniendo pradera amplia para definir al poste más lejano de Gil Alcalá.

Lee también: Así se vivió el Chivas vs Querétaro

La figura de Toño Rodríguez fue vital en la victoria del Guadalajara, evitando la caída de su marco en 5 ocasiones, incluyendo, cabezazos, disparos de media distancia y hasta una pena máxima, que convirtió su imagen en una deidad, dentro del encuentro.

Los Gallos Blancos pusieron el primer gol en el tiempo agregado. Al 94’, Jeison Lucumí ingresó a velocidad al área rojiblanca para enviar un disparo inatajable al segundo poste del marco tapatío.

Posteriormente, tras revisar una jugada en el VAR, el árbitro central señaló una nueva pena máxima, la cual cobró el mismo Lucumí para hacerla efectiva y poner cifras definitivas en el marcador.

El Rebaño encontró en Ricardo Peláez su inyección de adrenalina necesaria para enmendar el camino. Ahora mismo, los rojiblancos aprovecharon los resultados de la jornada para cumplir con su parte, escalando hasta la doceava posición de la tabla general, con los mismos puntos (22) que Pumas y Pachuca, pero con diferencia de goles inferior.

Por otra parte, Querétaro dejó ir la posibilidad de luchar por el liderato y cayó hasta el sexto lugar, con 28 unidades, aspirando como máximo al subliderato de la competencia, teniendo como obligación golear en la siguiente jornada y esperar una derrota de Necaxa.

El despertar del Rebaño llegó tarde, pero al parecer, la liguilla se rehúsa a quedarse sin los rojiblancos por quinto torneo consecutivo.