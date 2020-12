Los golpes que ha recibido el Guadalajara por ausencias de Covid-19, lesiones, suspendidos, separados del equipo y demás, han hecho muy fuerte a la plantilla para encarar el cierre final del torneo como querían, con buen futbol y una mentalidad a prueba de todo, señaló Uriel Antuna.

“Creo que todos tenemos la misma idea de juego, los mismos pensamientos, que unidos sabemos que vamos a quedar campeones. Es prácticamente eso, todos jalamos para el mismo lado, sabemos lo que queremos y eso es lo más importante”.

Antuna mencionó que está pasando por un gran momento futbolístico, que los resultados al trabajo están llegando en el momento justo y lo colectivo, está ayudando mucho al equipo en todos los aspectos.

“Desde que llegué siempre he trabajado muchísimo, si bien no se me dieron bien las cosas, pero siempre superándome, cada vez más enfocado, tratando de hacer las cosas bien, estoy aquí para jugar al futbol, para poner a Chivas donde se merece. Todos trabajamos en conjunto, gracias a Dios se me están dando las cosas bien”.

Respecto a enfrentar al equipo que mejor jugó en el torneo Guard1anes 2020, precisó Antuna que el torneo que se juega ahora es la Liguilla, todo lo que sucedió en el campeonato regular queda de lado en esta instancia.

“Sabemos lo que juega León, es otro torneo este y hay que ganarle a todos para quedar campeones. Vamos a implementar todo para demostrar nuestro juego, independientemente de que se gane un juego o los dos. Vamos a imponer lo nuestro, no nos vamos a tirar para atrás y vamos por los dos partidos”.