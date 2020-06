Llegó como el fichaje bomba del Guadalajara para el Clausura 2020, donde el cuadro rojiblanco realizó una inversión histórica, sin embargo, los resultados de Uriel Antuna no fueron los que se esperaban, sobretodo en la afición.

Por el entorno generado tras su fichaje, los seguidores del Rebaño no han parado de exigir y criticar al “Brujo”, pero todo esto ya era pronosticado por el mexicano, asegurando que es parte de ser futbolista, recibiendo comentarios de gente que no tiene idea lo que ocurre fuera de la cancha.

“El jugador a esto se expone, a ser criticado siempre. Nunca vas a tener contenta a toda la gente, yo prácticamente me enfoqué y me centralicé en lo que quería y en lo que tengo que hacer dentro del campo. Mucha gente habla por hablar, sin darse cuenta que yo llego dos horas antes a entrenar, me levanto a hacer mis activaciones, me quedo una hora más en el gimnasio, llego a mi casa y hago un poquito más, todo ese tipo de cosas la gente no las ve, solo hablan por hablar”.



Hubo frustración por no marcar

Antuna tenía la etiqueta de goleador cuando llegó al Rebaño, sin embargo, el pasado Clausura 2020 el marco rival no pudo ver anotaciones del refuerzo rojiblanco, pero ahora para el nuevo certamen espera afinar la puntería.

“Venía acostumbrado a meter goles y desgraciadamente aquí no se me dio el anotar, ahora lo estoy tratando más con calma, tratando de jugar para el equipo. Si se puede anotar goles, bien, si se puede dar asistencias, bien. Si fue un poco de frustración, pero yo estaba tranquilo, siento yo que estaba agarrando mejor nivel, iba de menos a más. Para este torneo espero estar fino”.

