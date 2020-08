Han pasado ya siete juegos, 630 minutos y Chivas no, nada más no tiene poder de ataque.

Cuatro goles en estas siete jornadas, para un promedio de un gol cada 157 minutos, un gol cada tres tiempos. Así no se puede ganar.

La situación del Guadalajara es más que desesperada. Su gran delantero, José Juan Macías no aparece, está pensando más en su frustrada salía al extranjero y no anota, está seco. ¿Es culpa del delantero mexicano? Quizá sí, quizá no.

Pero la sangra nacional quizá no sea tan culpable, ya que el mejor anotador mexicano en lo que va del torneo, Santiago Ormeño, jugador del Puebla, lleva la misma cantidad de goles que todo el Guadalajara (4).

Y pensar que las Chivas lo tuvieron en sus manos, y lo dejaron ir por un tal Oribe Peralta y un tal Luis Madrigal. ‘Cepillo’ jugó apenas hoy con la Sub 20 y Madrigal hoy está en la Tercera División de España.