El duelo estelar entre los mexicanos Javier Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, y Carlos Vela, figura del LA FC, ilumina la sexta jornada de la MLS, en un partido al que los dos atacantes llegan tras anotar ambos cuatro goles en cinco partidos.

Vinculados por una sincera amistad, Chicharito y Vela olvidarán la buena relación recíproca durante 90 minutos en un choque entre dos equipos que arrancaron el año de forma brillante y que no esconden sus objetivos de conquistar el título.

“Uno siempre quiere enfrentarse y ponerse a la competencia de los mejores jugadores en todas las ligas. Carlos es uno de ellos y obviamente lo quiero mucho. Pero cuando se dé el pitazo inicial, para mí es un desconocido, un jugador más del LA FC”, dijo Chicharito.



Es un choque entre dos jugadores que lideran a sus respectivos equipos de forma distinta. Mientras Hernández es todo mediático, Vela es un líder silencioso, una estrella que huye del protagonismo y que quiere ser considerado como uno más.

“Hay maneras distintas de ser líder. Lo importante es que sea genuino. No existe solo el líder que grita, eso es falso. Carlos no es un general en el ejército. Él quiere demostrar que lo es por cómo juega, porque quiere ganar”, destacó el vicepresidente de LAFC, John Thorrington.

