Tras una nueva prueba de Covid-19, se dio a conocer que el cuerpo de Sergio Pérez poco a poco se libra del virus que lo obligó a perderse dos semanas consecutivas de competencia en la Gran Bretaña.

Otmar Szafnauer, jefe ejecutivo de Racing Point, reveló que mañana tendrán detalles del test más reciente aplicado al mexicano, y se aventuró a presagiar su regreso para el siguiente fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.

"Si (Pérez) no estuviera, sería Nico (Hulkenberg), pero, antes, estaba 99 por ciento seguro de que Nico estaría en el auto para ambas carreras en Silverstone y, ahora, estoy 99 por ciento seguro de que 'Checo' lo estará para España", dijo.

Lee también: Hulkenberg sorprende en la Clásificación de Gran Bretaña

Aunque manifestó optimismo, el dirigente aclaró que es sólo un deseo basado en la lógica, por la constante mejoría en el estado de salud del tapatío.

"Anticipo que, o bien cuando tengamos el resultado mañana o a principios de la semana que viene, estará en negativo. Creo que, para cuando lleguemos a Barcelona, estará de vuelta en el monoplaza, pero estoy tratando de adivinar. Si no sucede, no me crucifiquen, porque no puedo predecir el futuro", apuntó.

El rumano aseguró que la escudería británica buscó por todos los medios que 'Checo' estuviera listo para el 70 aniversario de la Fórmula Uno (celebrado este fin de semana), pero la limitada maniobra ante el coronavirus lo impidió, por lo que extendieron la estadía de Hulkenberg, quien mañana saldrá tercero.