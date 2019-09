Centurión podría irse del Atlético de San Luis, al equipo de Maradona 

El escándalo en el Atlético de San Luis aún no termina. En el plantel no están nada a gusto con que Ricardo Centurión, a todas luces uno de los que hablaron en contra de Alfonso Sosa, siga entre ellos, además de que no han tenido buena empatía con él.

¿Cómo arreglará todo eso Gustavo Matosas, que mañana será presentado como técnico? Muy fácil, diciéndole adiós al argentino. El delantero tendrá mucha calidad pero en México no ha pintado, Sosa ni lo ocupó y la verdad, ni falta le hizo.

Su destino podría ser, de nueva cuenta Argentina, al equipo de moda, Gimnasia y Esgrima La Plata, el que acaba de nombrar a Diego Maradona como entrenador. Los registros en Argentina ya se cerraron, pero como Lautaro Chávez, atacante del club sufrió una lesión que lo dejó fuera todo el torneo, puede haber una excepción. Pero ¿podrá Diego Armando controlar el carácter rijoso de Centurión?

Una cosa es seguro, en San Luis no es bien visto.