Carlos Salcedo ¿otra baja del Tri para Copa Oro?

Tiene una molestia en la rodilla que casi está seguro Carlos Salcedo, lo dejará fuera del Tri para la Copa Oro, de cualquier manera se presentará para llevar rehabilitación y entonces, tras un periodo de trabajo determinará si va o no, según el acuerdo en el cual quedó con el técnico Gerardo Martino.

“Es un hecho que tengo un golpe, una molestia en la rodilla y al final tendré que ser valorado cuando llegue a Selección, a hacerme exámenes médicos, ya hablé con el cuerpo técnico del ‘Tata’ Gerardo Martino y quedamos en un acuerdo, si alcanzo a cumplir ese acuerdo estaré y si no, tendré que ser honesto, por el bien mío y de la Selección no tapar un lugar y dejarle ese puesto a alguien que este al 100 por ciento”.

Se le pregunto su punto de vista sobre los jugadores que no quisieron esta por una u otra razón, lo cual no le da importancia porque menciona que lo más determinante debe ser y apoyar a quienes van.

“Es respetable cada quien hace de su carrera lo que cree conveniente y al final creo que más allá de hacer énfasis y hablar tanto de si vienen o no, si no vienen es una realidad que no van estar y nos debemos enfocar más. Lo que está, lo que es una realidad. Siempre hemos sabido eso que el que está lo estará al 100 por ciento y el que no quiera estar, se va respetar y así como se respeta, se han respetado otras cosas más. Ese punto no lo hemos perdido y seguimos con ese enfoque de los que nos toque estar, hacerlo al 101 por ciento para el técnico”.

Lamentó que la Selección Sub-20 haya estado muy por debajo de las expectativas generadas, pero entiende perfectamente las razones y apunto directo, al motivo del fracaso que ha tenido el combinado azteca.



#Video Selección Sub 20 fracasó porque físicamente está mal el equipo y deben aplicarse más la gente de selecciones en ese sentido pic.twitter.com/1DjjhFbaBi — Universal Deportes (@UnivDeportes) 28 de mayo de 2019

“En lo personal, creo que es un tema muy complejo y creo que me voy a alargar. Me toca a mí estar con Dennis Te Kloese que es sin duda una gente en el futbol que la verdad las razones por las que se va no las sé, pero creo que ese tipo de gente viene bien a Selección por lo que aporta, tuvo la visión de ver muchos jugadores, fue quien me invito a selecciones menores y después también pasa por un tema físico”.

“Creo que muchas veces y todos los saben, en Europa que el jugador de acá es técnicamente muy bueno, el mexicano es bueno técnicamente pero por momentos dejamos a un lado lo físico y eso es algo que hoy en día ya es un factor a notar, algo que viene cambiando generación a generación y creo que si le prestamos más atención a eso (físico) y lo juntamos con lo técnico sería grandioso. Me tocó ver el partido contra Japón y por lapsos el equipo se vio superado, pero más por lo físico no por una idea de juego o algo futbolístico, eso es algo que es una realidad y debemos enfocarnos todos en eso”.