Cancelan partido colegial por fallo en los protocolos de Covid-19

La Universidad Central de Florida (FSU) y Clemson no jugarán este sábado, después de que los personales médicos de los equipos no lograron acordar mutuamente para disputar el juego, comunicó la ACC.

Reportes locales revelaron que un jugador de Clemson dio positivo por Covid-19 el viernes después de practicar con todos sus compañeros de los Tigers durante toda la semana, por lo que la reacción de FSU fue no jugar.

“Estamos decepcionados de no poder jugar el partido de hoy contra Florida State. Clemson ha seguido todo el protocolo de la ACC en preparación para este juego. Esperamos volver a la acción la semana que viene contra Pitt para el Día de la Tercera Edad y el Día de Apreciación Militar”, comunicó Dan Radakovich, director deportivo de Clemson.

Se suponía que estas potencias colegiales se toparían al mediodía en Tallahassee, Florida.

Lee también: Con polémica, el Real Madrid empató frente al Villarreal

Los protocolos de la ACC incluyen pruebas para detectar coronavirus antes del día de partido. Esas pruebas las realiza una clínica independiente y los resultados se reciben el mismo día o temprano al día siguiente. Una vez que se reciben esas pruebas, ambos programas deben comunicar los resultados a la conferencia.

Trevor Lawrence, quarterback estrella de Clemson y quien aspira a jugar en la NFL a partir de 2021, criticó la decisión en sus redes sociales: “Estábamos listos para jugar”.

Este pasador apenas se recuperó del Covid-19, tras perderse dos partidos por su contagio.

Today's @ClemsonFB at @FSUFootball game will be postponed. https://t.co/8ZjRUIjv6g

— ACC Football (@ACCFootball) November 21, 2020