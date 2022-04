Brighton veta de por vida a aficionado que realizó cánticos homofóbicos

El Brighton and Hove Albion de Inglaterra anunció el jueves haber prohibido el acceso a su estadio de por vida a un aficionado del Arsenal, después de que este último fuera condenado por haber hecho cánticos homofóbicos durante un partido en 2021.

El aficionado de los Gunners, de 21 años de edad, trató de abandonar el recinto con discreción después de darse cuenta de que los empleados del estadio le habían descubierto, pero fue detenido por la policía.

En su comunicado el club "celebra la condena y los tres años de prohibición de entrada a cualquier estadio de futbol contra un aficionado que había gritado insultos homofóbicos", anunciada por un tribunal el martes.



