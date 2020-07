Brian Lozano explota contra el arbitraje del Cruz Azul vs Santos

No importa que sea la Jornada 1 del Guardianes 2020, la polémica arbitral ya se hizo presente en el Cruz Azul vs Santos y el uruguayo Brian Lozano no tardó en manifestarse.

Catorce minutos bastaron para que el silbante Fernando Hernández diera de qué hablar en el cotejo que se disputa en Ciudad Universitaria.

El defensor de los Guerreros, Hugo Rodríguez, se fue expulsado por un pistón sobre Jonathan "Cabecita" Rodríguez en el medio campo. La jugada fue revisada por más de cinco minutos en el VAR.

El árbitro la consideró de expulsión y los de la Comarca se quedaron con uno menos desde muy temprano. Situación que hizo enojar al atacante de Santos, quien se encuentra fuera de las canchas.

"Sí lo pisa como todos lo dicen , pero si cada vez que hay un contacto es roja, nos dedicamos a jugar al tenis. El futbol es de contacto, dejense de joder", escribió el 'huevo'.

Lozano sufrió una fractura de tibia y peroné, el mes pasado en uno de los entrenamientos de los Guerreros.