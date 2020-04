Directivos del Ascenso MX opinan que el mensaje de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, no fue claro y dejó muchos puntos abiertos.

Esta tarde, Bonilla reveló la –ya anticipada– eliminación del descenso y el ascenso en Primera División por los próximos cinco años, con diversos ajustes en la competencia y consolidar nuevos proyectos.

“De lo que dijo, varias cosas me saltaron”, comentó Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados. “No tengo claridad de muchas situaciones. Habla de que habrán apoyos anuales por 20 millones de pesos a los equipos, pero… ¿cómo va a quedar la liga? ¿Nos van a incluir en las mesas de trabajo? ¿Cómo y quiénes van a jugar? ¿Qué estadios serán sedes?”.

Miguel Mansur, presidente de los Correcaminos, añadió que no ve, en el tema deportivo, sea sano no tener la oportunidad de ascender.

“Para qué estarán los aficionados, si no es para apoyar al equipo y soñar con la Primera División. Se necesita competitividad. Si no la hay, los fanáticos dejarán de ir a los estadios, ¿qué se juega? Preferirán ver otro deporte que sí tenga competencia. ¿Para qué ver una liga de futbol que será como una película?”, dijo el tamaulipeco vía telefónica.



Los Venados o Correcaminos no saben si formarán parte de la nueva liga –que todavía no tiene nombre–.

“No queremos tomar una decisión arbitraria, será algo que se platicará con la universidad. No nos vamos a separar de la Federación [Mexicana de Futbol], pero siempre vamos a abogar por la oportunidad de ascender”, agregó Mansur.

“No podremos decir [si vamos a continuar] porque no sabemos. La Liga MX no nos ha comentado algo al respecto. No está claro, falta mucha visibilidad”, indicó Salvador.

