Arturo Brizio deja de ser el presidente de la Comisión de Árbitros

Arturo Brizio presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol.

Brizio en conferencia, en dónde estuvo presente Yon de Luisa, presidente de la FMF, mencionó que se va por cuestiones estrictamente personales.

"No voy a hablar de las cuestiones que se hicieron bien, sólo puedo decir que nos manejamos con respeto y honorabilidad y con eso me voy", dijo.



Yon de Luisa destacó que con Brizio vinieron grandes cambios, "y me duele mucho no trabajar con él. Con Arturo se implementó el VAR, y si esto no hubiera llegado, los errores serían mayores a los que hay".

Brizio no quiso mencionar las razones de su adiós. "No es un tema de salud, sólo buscar otra faceta. No sé qué vaya a hacer, pero seguro estaré cerca del futbol".

Aseguró que la decisión que tomó: "Fue correcta ".

Yon de Luisa no quiso adelantar quién será el que tome el lugar de Arturo Brizio, aunque se ha dicho que Armando Archundia es el señalado.

