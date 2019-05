Antonio Briseño llegó a Guadalajara

Llegó a Guadalajara cargado de ilusiones y muchas maletas. Antonio Briseño arribó a la media noche del lunes a la perla tapatía, para viajar el martes a Puerto Vallarta y disfrutar de unas vacaciones, mientras algunos temas legales se solucionan para anunciar de manera oficial su llegada al Guadalajara, así lo reconoció.

“Es una situación delicada en ese sentido. Voy a estar aquí con mi familia, mi niña tiene su bautizo el primero de julio y por el momento es la idea. No puedo comentar nada del tema ese, la verdad una disculpa. De ese tema no puedo comentar mucho, evidentemente han sonados muchas cosas, pero cuando sea oficial ya será, pero por el momento no puedo decir nada”.

Ha madurado mucho el “Pollo”, el haber estado fuera de México un buen tiempo le dio lo necesario para poder hacer una excelente carrera en el “Rebaño”, ya que está más maduro.

“Sí para mí, para mi familia que aquí vive, siempre es especial. Evidente que estar en un equipo nuevo donde sea es padre, pero hay que esperar. El proceso, un proceso difícil, evidentemente salir de tu zona de confort es muy bonito, es muy padre, aprendes mucho, caes demasiado, pero en ese sentido estoy contento de haber aprendido muchas cosas”.

Está consciente Briseño que Chivas, es un club que le podría dar el pase a Selección Nacional, porque hasta ahora no se han fijado en él, lo cual le extraña de alguna manera tras la regularidad que ha tenido.

“No sé, la verdad en ese sentido no puedo comentar nada porque yo doy todo, trato de siempre dar lo mejor. Quizá me faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por mejorar y bueno, sé que un día voy a llegar a Selección y voy a ir Qatar, eso estoy seguro”.

“Pollo” manifestó que ha mejorado mucho en todos los aspectos, es un tipo seguro, maduro y la oportunidad de continuar su carrera en otro club, Chivas, u otro, sin lugar a dudas le vendrá muy bien.

“He cambiado muchísimo, he aprendido, he jugado muchos partidos internacionales, partidos importantes, en estadios muy difíciles, pero la verdad bien. Es bonito, cualquier club que se fije en ti es bonito, es que estás haciendo bien tu trabajo, pero como les comento, espero que pronto se pueda saber algo para comentar más del tema”.