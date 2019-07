Antoine Griezmann fue presentado con el Barcelona

El francés Antoine Griezmann fue presentado oficialmente en el Barcelona en el Camp Nou. El nuevo jugador blaugrana lucirá el dorsal 17.

Tras firmar su contrato, Griezmann fue presentado ante los medios de comunicación, para después saltar a la cancha del estadio culé ya enfundado con los colores del Barcelona.

Pese a la gran expectativa de su arribo, la presentación del ex del Atlético de Madrid fue puerta cerrada.

Este domingo arrancó la pretemporada del Barcelona, donde gran parte del plantel ya reportó. Las figuras Luis Suárez y Lionel Messi disfrutan todavía de vacaciones tras participar en la Copa América 2019.

@AntoGriezmann: "Messi is someone for every footballer to look up to. It's a source of incredible happiness to be able to play alongside him."



