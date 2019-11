Andrés Guardado: “Me quedó muy grande sustituir a Rafa Márquez”

Rafael Márquez poco a poco decía adiós a la Selección Nacional Mexicana. Aunque estaba convocado, el número “4” ya aparecía poco como titular, así que el gafete comenzó a cambiar de brazo y se hizo presente más seguido en Andrés Guardado.

Ahora, consolidado como el capitán número 1 del Tricolor, el jugador del Betis de Sevilla se sincera y admite que la responsabilidad de ser el líder del equipo mexicano, “me queda muy grande”.

En entrevista a Fox Sports, el zurdo surgido del Atlas dijo: “No digo que no me la crea, pero es una responsabilidad muy grande ser el capitán. La verdad, para ser sincero, a veces siento que me queda grande ser el sustituto de alguien como Rafa Márquez, todo lo que él ganó, cómo nos lideró, su porte, su jerarquía, es un paquete enorme, muy grande ser el que seguía después de él".

Para poder soportar con esta carga Guardado recurrió al abrigo de sus compañeros: “Les pedí ayuda a los más veteranos, les dije que no podía solo con esto. Le dije a Memo, al Chícharo, a Herrera, al mismo Chuy Corona que me ayudaran, creo que era momento de cambiar la forma de ser de un líder, repartir mucho más la responsabilidad entre todos y creo que me ayudaron, gracias a eso he sentido un respaldo muy grande de parte de todos mis compañeros.

Ya después si dicen que soy buen líder o no, eso es otra cosa”.