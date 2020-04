Paul Delgadillo admitió que uno de los dos goles del América sobre el Cruz Azul, en la final del Clausura 2013, debió ser anulado por una falta de Aquivaldo Mosquera, defensa azulcrema en ese entonces.

El exárbitro reconoció que si en ese tiempo el VAR hubiera existido, la historia sería diferente.

“Nosotros, haciendo un ejercicio de autocrítica, analizamos el partido, y… sí, en la primera jugada hay una falta del ´Maza´ [Francisco Javier Rodríguez] sobre Gerardo Flores que se fue al césped. Negar la existencia de esas jugada sería tratar de tapar el sol con un dedo”, dijo en entrevista con W Deportes.

En el segundo tanto, autogol de Alejandro Castro impulsado por un remate de Moisés Muñoz, “hay contacto, pero como los que existen muchos en el área”.

Cuando se le preguntó a Miguel Herrera, entrenador de las Águilas en esa final, dijo: “Siempre a toro pasado sale un tarado a decir estupideces, no puedo decirle de otra forma, porque por ahí me lo encontraría en la calle le diría ´eres un tarado, eres un idiota, nos expulsaste un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que no me ayudaste´“.

Al final, Delgadillo dijo estar satisfecho con su labor, que trató de ser a toda hora imparcial, “para muestra está cuando se expulsó a Jesús Molina (del América, al inicio del juego de vuelta).

“No hay una arbitraje perfecto. Hay decisiones que influyen, errores de los jugadores. Hubo todo”.