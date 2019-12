Jonathan Dos Santos acompañó a su hermano, Giovani, y a todo el plantel del América durante la cena de Navidad en el hotel de concentración.

El mediocampista del Galaxy se sintió como en casa, como si él formara parte del equipo que está por disputar la final del Apertura 2019, como si ya perteneciera al club azulcrema.

“El América es el equipo de mis sueños. Mi deseo de Navidad es que sea campeón con mi hermano”, atajó Jona en Nochebuena.

Sin embargo, el mexicano subrayó que todavía tiene contrato en Los Ángeles y, si es posible, podría retirarse como futbolista en ese mismo equipo, a pesar de las tentaciones de Giovani.

“Está muy feliz. Desde el primer día que llegó lo arroparon. Me dice que me vaya con él, pero tengo contrato con el Galaxy. Si fuera por mí, me retiro en el Galaxy, la gente me quiere mucho”, explicó Dos Santos a ESPN.

Jonathan estuvo con su hermano y sus amigos de Selección Mexicana, como Guillermo Ochoa y Paul Aguilar, en la cena navideña que organizó el América en el hotel de concentración, junto a los familiares.

“Fue una Navidad única. Estoy feliz de apoyar a mi hermano y al equipo, espero que les dé fuerza para la final”, cerró.

