Quién pensaba que los Tiburones iban a ser un obstáculo para la clasificación del América a las finales, fue muy inocente, muy ingenuo, se dejó llevar por la corriente.

Prácticamente las Águilas se regocijaron, cascarearon, se burlaron de unos escualos que llegaron muertos, pescados, servidos en un plato...América le ganó a un Veracruz muerto.

Goleada de 5-0, con tres de Henry Martín, que simplemente estaba más que concretada desde antes que el árbitro pitara el inicio. Las Águilas ganaron el partido desde Toluca, con asistencias hechas en la conferencia de Yon De Luisa y Enrique Bonilla, dirigentes de la FMF y la Liga MX, quienes anunciaron la posible desafiliación del Tiburón si Fidel Kuri no muestra que tiene solvencia para el siguiente torneo…

Llegaron muertos, lo demás fue trámite y el América se aprovechó, porque además de todo su técnico,Miguel Herrera, no estaba en la banca, y como dice Nicolás Castillo, "que mejor se quede arriba, así ganamos".

Goleada sin rival enfrente. A los 28 minutos, con goles de Bruno Valdez, Nicolás Castillo y Henry Martín, estaba todo decidido. Veracruz salió con el corazón partido y ante esto, los americanistas jugaron sin presión y mostraron pinceladas. Después del primer del primer tanto, circunstancial de Valdez, vinieron buenas jugadas de Martín y Castillo que hacen pensar que con trabajo pueden ser una pareja letal... Bueno, pero Veracruz no es algo como para tomarse en serio.

En la segunda parte, otra vez entre Martín y Castillo se burlaron de los defensas rojos para el cuarto y el quinto.

Ahora América descansará en la última jornada y estará 20 días sin actividad, lo que quizá afecte en lo del ritmo, quizá ayude en lo del descanso. Su acomodo en la Liguilla ya no depende de ellos, sino de los marcadores de la última jornada, pero por lo menos, pude decirse que Herrera y compañía cumplieron su deber, y en las finales siempre sin el rival a vencer.

Y Veracruz deberá terminar su agonía en Guadalajara contra Chivas. Un equipo que no tiene ni pues de cabeza, que no tiene alma, que no tiene dirigencia, que quizá se quede sin jugadores y sin plaza.

América se topó con un Tiburón muerto, y ante esto no tuvo más que aprovecharse de las bondades de una Liga lleno de enredos y novelas de tercera clase.

América vuela a buscar el título.

Veracruz ya nada de muertito.