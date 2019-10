Alberto "El Patrón" regresa a las Artes Marciales Mixtas

El exluchador de la WWE, Alberto “El Patrón” dejará de lado su trabajo de oficina en Nación Lucha Libre, para regresar a la jaula, cuando enfrente a Tito Ortiz en Combate Américas el próximo 7 de diciembre.

Estados Unidos vs México. Tito Ortiz (20-12-1) vs Alberto “El Patrón” (9-5) marcará el regreso a la MMA para ambos luchadores, lo mejor: en la frontera entre ambas naciones.

El Payne Arena de Hidalgo, Texas, será el escenario de la pelea establecida en las -210 libras.

El último combate del peleador estadounidense de 44 años, Tito Ortiz, fue en noviembre del 2018, cuando derrotó en el primer round, por la vía del nocaut, a Chuck Liddell.

Mientras que el peleador de 42 años, oriundo de San Luis Potosí, “El Patrón”, no participa en algún evento de artes marciales mixtas desde el 2010, cuando enfocó su carrera a la lucha libre, donde logró conquistar el “Royal Rumble” y el “Money in the Bank”, el mismo año (2011).

Este combate enfrentará a dos históricos en un “winner takes it all”, es decir, si Ortiz gana, se hará acreedor al título de la WWE. Si “El Patrón” sale victorioso, se llevará el cinturón de la UFC.

La pelea se llevará a cabo durante el Combate Américas, y se tiene previsto que el costo de los boletos arranque desde los 30 dólares en taquilla.