Alan Mozo sobre su llegada a Chivas: No tenía nada qué pensar, estoy muy feliz

Alan Mozo dijo que la oportunidad de su vida llegó, así que no podía decirle al Guadalajara que no y ahora se siente muy feliz, agradecido con que se hayan fijado en él para cubrir una posición, de la cual espera lograr sea una muralla para los rivales.

“No lo pensé, no tenía nada que pensar, estoy muy feliz, listo, agradecido y ya quiero que inicie el torneo. Me queda perfecto (el Jersey), estoy muy agradecido con la oportunidad que me dan, con la confianza que me han tenido y sobre todo, estoy listo para aportar mi granito de arena y hacer todo lo posible en mi trabajo diario, para marcar una diferencia y ganar”.



Hay varias ventajas en llegar al Guadalajara, uno, conoce a la mayoría del plantel; dos, ya se siente como en casa; tres, sabe lo que representa jugar en el Rebaño y se continúa empapando de su historia, sus tradiciones para entrar en el gusto de la afición cuanto antes.

“Tengo muy buena relación con todos, tengo muchos de conocerlos a todos, hay muy buena relación y ya me han ayudado a sentirme como en casa, a enseñarme qué es Chivas y la verdad que estoy muy agradecido y sobre todo, comprometido”.



Por su parte el técnico del Guadalajara, Ricardo Cadena, mencionó que las dos altas que tiene el equipo en este campeonato, hasta ahora, Alan Mozo y Fernando “Oso” González, son elementos que le van a aportar mucho al equipo en muchos aspectos, porque se desempeñan en posiciones claves.

“Sin duda alguna llegan a enriquecer el plantel, que cuenta con elementos muy importantes, interesantes y de Selección nacional. Ellos también tienen una gran oportunidad de prestar sus servicios al equipo, que son de mucha calidad y se vienen a sumar al proyecto en Chivas".

