Ailton Da Silva amenaza con revelar 'secretos' de los Pumas

Fabio Álvarez, delantero argentino que jugó en el L.A. Galaxy jugará con los Pumas de la Universidad la próxima campaña, pero la noticia va mucho más allá.

Ailton Da Silva, exjugador de los auriazules, ahora convertido en promotor, ha amenazado en Twitter con revelar cómo el club universitario hace sus operaciones.

"Voy esperar unos días para ver qué dice @PumasMX sobre la contratación de Fábio Álvares , por que si no, voy a decir a toda la prensa cómo están haciendo los negocios en Pumas", escribió el brasileño en su cuenta de Twitter.



Ailton Da Silva amenaza con revelar secretos de como hacen las transacciones la directiva de los @PumasMX pic.twitter.com/Z5mLxfW4D7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 11, 2019

Álvarez de 26 años de edad, es nacido en Tucumán, juega como delantero o media punta. Inició su carrera en Talleres de Córdoba para después pasar por Defensa y Justicia, Sarmiento, Atlético Tucumán y después dar el "salto" a la MLS con Los Ángeles Galaxy.

Con el equipo estadounidense en 21 partidos marcó tres goles y dio cuatro asistencias. Según transfermarket, está tasado en 1 millón de dólares. Está representado por Luis Grillo y asociados.

Desde que comenzó a sonar el nombre de Álvarez como posible refuerzo universitario, Ailton comenzó a hacer ruido en sus redes sociales. Hace cuatro días escribió: "@PumasMX les pido que no se equivoquen con los manejos, que no sepan lo que están haciendo, no significa que pueden pasar por encima de la gente sería, yo no soy obligado a aceptar equivocaciones institucionales".

Hace un año el delantero argentino estuvo a punto de llegar a los Pumas de la mano de Ailton, pero al final la negociación se cayó.

Ailton Da Silva fue parte de los Pumas que lograron el bicampeonato en el Clausura y Apertura 2004 bajo las órdenes de Hugo Sánchez. Se volvió célebre cuando en la final del Clausura respondió a Jorge Vergara (QEPD) dueño del Guadalajara, mostrando una playera con la leyenda "Gatitos ni madres", es respuesta a un desplegado de las Chivas burlándose de una derrota universitaria al poner "Me parecía haber visto un lindo gatito".