Aficionados del América son retirados del estadio por no pertenecer a la barra del equipo

Aficionados del América se enojaron con la policía por que los están retirando de sus asientos.

Aseguran que compraron boletos y por no pertenecer a la barra Monumental, fueron retirados.

#Video Policía retira a aficionados del América "Nos sacan porque no pertenecemos a la Monumental" pic.twitter.com/t5fGV8N5iJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 10, 2022

Estos aficionados entraron después de minuto 20 y antes de finalizar el primer tiempo, elementos de la policía los sacaron. Durante este lapso, cantaron y alentaron al equipo de manera pacífica.

“Yo compré mi boleto, me formé ayer para comprar y por no pertenecer al grupo a la monumental, no sacan. Nos vamos por los niños”, mencionó un aficionado molesto por que los sacaron del estadio.