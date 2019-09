A 40 años del oro de futbol en la Universiada Mundial

Oro, el tesoro dorado, el objetivo final del deportista, porque el oro significa primer lugar, que conseguiste la hazaña, que eres mejor que tus adversarios.

Como lo fue la Selección Mexicana universitaria hace ya 40 años.

Corría el año de 1979. José López Portillo era presidente de México. El Papa Juan Pablo II pisaba por primera vez el país. Se estrena la película, La Niña de la Mochila Azul con Pedrito Fernández. Nace Rafael Márquez, el eterno capitán mexicano. Muere el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Cruz Azul es campeón de Liga por sexta vez y…En México se celebra la Universiada Mundial y la selección de futbol, gana la medalla de oro.



“Para muchos, el logro más importante de nuestra carrera futbolística, porque la vida va más allá del futbol”, recuerda José Ortiz, lateral de aquella selección dirigida por Mario Velarde, y que en sus filas tenía a jugadores que años después brillarían como profesionales, como Mauricio Peña, Domingo de la Mora, Olaf Heredia, Gustavo Vargas, Arturo Álvarez, Manuel Negrete, Jacinto Ambriz, Carlos de los Cobos y Javier Aguirre.

Y ahí estaba don José, contador, hoy retirado, que con motivo del 40 aniversario del logro, realizará el próximo martes 10, un desayuno para reencontrarse con los amigos, homenajearlos y recordar aquel año del resto de sus vidas.

“La UNAM nos dará un reconocimiento por lo que logramos. Ese equipo, en sí, estaba formado en su mayoría por jugadores de la Universidad, que fue cinco años campeón nacional, después para el evento se unieron otros jugadores de otras escuelas, como el Vasco, De los Cobos, gente que también, después de hizo profesional”, recuerda.

Esa selección, patrocinada por el entonces Instituto del Deporte, el INDE, recibió un buen trato. “Nos concentramos en el centro de Capacitación, con buena comida, buenos entrenamientos y lo mejor, buenos juegos”.

Se debutó contra Irak, a la que se le ganó 4-1. Se perdió ante Marruecos 1-3, pero después se enracharon. Empate a dos con Corea del Sur, goleada 6-1 a Kuwait, victoria de 1-0 sobre Rumania, 3-0 a Japón y en la final un contundente 5-3 a Uruguay. Medalla de oro.

Después de ese evento, cada uno siguió su camino. Algunos debutaron en el futbol, otros debutaron en la vida. Don José decidió estudiar, “la verdad, vi cosas que no me gustaron, eso de las palancas no va conmigo. Me gradué, me volví administrador, trabajé en el gobierno durante toda mi vida, ya me jubilé y ahora espero ver a la mayoría de mis compañeros ahí, para recordar esos viejos tiempos”.

Algunos como el “Vasco”, De los Cobos que está en El Salvador, Olaf que vive en Torreón, “no podrán ir, pero les hablé y se disculparon, Javier mandará a alguien a recoger su reconocimiento”.

Además, se hará una memorabilia de aquel logro.

Todo por la añoranza, todo por el recuerdo de hace 40 años, cuando fueron los mejores, cuando el oro rodeó su estampa, y se volvieron inmortales, por uno momentos.