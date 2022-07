Jugadoras de la Selección Femenil de Futbol Americano han acusado al presidente de la Federación, César Barrera, de no apoyar en la búsqueda de vuelos para ir a Finlandia.

En una transmisión realizada vía Facebook, se dejó ver la discusión realizada en el CNAR, entre las jugadoras y el presidente, en el sentido de que éste no quería realizar el viaje si es que no se aseguraba el trayecto completo.



Una de las jugadoras de nombre Andrea Romero, señaló que el presidente, “desde temprano quería oficializar que México no participará en el Mundial, que la IFAF (federación organizadora) ya le había puesto un ultimátum, pero nosotros hablamos con ellos y nos dijeron que teníamos permiso de llegar al segundo o tercer juego”.

En la discusión, el presidente indicó que tiene 4 millones de pesos de presupuesto para realizar el viaje, pero no lo puede utilizar si no se asegura que se realizará de forma completa, además de que no se arriesgará a dejar a las jugadoras varadas.

La Selección Mexicana debía debutar este sábado contra Gran Bretaña.

