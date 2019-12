Patriots bajo investigación de la NFL por grabar señales de los oponentes

El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, confirmó que la NFL está investigando un incidente que tuvo lugar durante la derrota de su equipo en Cleveland el domingo, uno que involucra a su próximo oponente: los Patriots.

Durante una conferencia de prensa, le preguntaron a Taylor si tenía alguna reacción a los rumores de que un empleado de los Patriots fue capturado grabando en video las señales laterales de Cincinnati durante el juego. Fue el primer reconocimiento público de tal incidente. Los Pats viajarán a Cincinnati este fin de semana para jugar el domingo al medio día

Los Pats tenían un equipo de video acreditado para el juego del domingo para filmar otra entrega del documental detrás de escena de la franquicia, Do Your Job, que proporciona una mirada a varios departamentos dentro de la organización. Se estaba filmando el avance de la exploración de los Patriots, no la actividad secundaria de los Bengals, dijo una fuente, aunque Cincinnati no estaba al tanto del equipo de filmación. Los Pats consiguieron las credenciales de juego por medio de los Browns.

Desde entonces, los Patriots han proporcionado las imágenes que obtuvieron a la liga para su investigación.

Esta no es la primera vez que los Patriots han sido investigados por video ilegal.

En 2007, los Pats fueron sorprendidos filmando señales de juego defensivo desde una ubicación no autorizada durante su victoria de apertura de temporada en los Jets en un incidente luego llamado "Spygate". La NFL descubrió que los Pats habían grabado ilegalmente a sus oponentes durante años. El entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, recibió una multa de 500 mil dólares.