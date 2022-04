El esquinero de los Cowboys de Dallas, Kelvin Joseph, viajaba en un vehículo desde el que un hombre recibió un disparo mortal hace un par de meses, informó el abogado del jugador.

Cameron Ray, de 20 años, recibió un disparo alrededor de las 2:00 horas del 18 de marzo frente a un club nocturno en el distrito de entretenimiento de Lower Greenville en Old East Dallas, según un comunicado de la policía de Dallas.

Un video recientemente publicado mostró a dos grupos, uno de los cuales era parte de Ray, involucrados en un breve altercado fuera del local nocturno. En las imágenes se puede observar un SUV negro manejado por el grupo de Joseph, y se hicieron disparos desde al menos una de sus ventanas, hiriendo a Ray, quien murió poco tiempo después en un hospital cercano.



This Kelvin Joseph situation is weird. That’s definitely him fighting..his hair gives it away. How he threw the punch too But unless they have footage of him entering the vehicle and can correlate between where the shots came from..It’s not what you kno it’s what you can prove pic.twitter.com/NuYPAQRO7f

