La NFL cubre todos sus flancos para que la tecnología no falle durante el Draft que se realizará este jueves.



Al no poder organizar la tradicional ceremonia, con aficionados, jugadores y familias reunidos en el mismo lugar, la Liga ha tenido un mes para planificar la logística de comunicación durante las selecciones de las futuras promesas.



“Seguimos los trabajos en el tema técnico, para que la tecnología no falle durante la ceremonia. Queremos que sea la mejor experiencia posible para todos los involucrados, que estarán desde sus casas”, comentó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL.

El directivo explicó cómo funcionará la comunicación entre todos los miembros durante una selección. Este jueves se realizarán los primeros 32 picks, todos sin salir de sus casas.



“Cada equipo tendrá su propia comunicación entre gerentes generales, entrenadores y los jugadores que quieran seleccionar, usando múltiples plataformas. Nosotros [la NFL] tenemos una línea de comunicación con los hogares de cada jugador y, también, una conexión entre todos los equipos con la Liga”, comentó O`Reilly en teleconferencia.

“Hemos realizado diversas llamadas de prueba para que, a partir del jueves, todo fluya con naturalidad”.

O’Reilly especificó que la NFL también cuenta con un grupo especializado en bloquear inferencias, mismo que se utiliza durante los Super Bowls.

Sobre la posibilidad de que algunos equipos intercambien selecciones, el ejecutivo explicó que todavía se labora en perfeccionar esa situación.

Lee también: Carlos Caro desea saldar deuda con softbol