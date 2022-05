NFL México 2022: ¿Qué precio y cómo comprar boletos para el partido de Cardinals vs 49ers?

México volverá a tener un partido de la NFL y será entre los Cardinals de Arizona vs los 49ers de San Francisco que se disputará el próximo 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca, noticia que causó mucho revuelo de los aficionados del futbol americano.



Muchos quieren formar parte de esta experiencia, es por eso que ya comenzaron a preguntarse sobre los costos de los boletos y el día que saldrán a la venta y aquí en EL UNIVERSAL Deportes te informaremos cómo será el proceso para adquirir entradas para el Monday Night Football del 21 de noviembre.

Aquellos que quieran adquirir los boletos se deberán registrar en un portal de la NFL y llenar un formulario con todos sus datos, posteriormente eligirán el tipo de boletos que desean comprar, ya sea solamente para el partido o un boleto para el juego en conjunto con un hospitality.

Una vez que completes el registro, te llegará un correo electrónico en el que se confirma tu proceso. Haciendo este registro no te asegura tu boleto, es por eso que debes estar pendiente de la fecha exacta en la que comenzarán a estar disponibles.

Los boletos saldrán a la venta el mes de agosto y aún no se revela los precios para el partido. Es por eso que deberás estar muy pendiente de la información que publique la NFL.

El partido de la NFL en el estadio Azteca no solamente ha causado emoción en los aficionados mexicanos, también en los jugadores de los 49ERS de San Francisco, quienes en redes sociales han posado con la bandera mexicana y mandando un mensaje al público nacional.

