Los 49ers podrían estar en búsqueda de una sede alternativa para jugar las próximas dos semanas como local, debido a nuevos lineamientos de sanidad en Santa Clara, California.

San Francisco disputa sus encuentros en casa en el Levi´s Stadium, al sur de la ciudad de su nombre. Las autoridades locales indicaron este sábado que quedan prohibidos los deportes de contacto hasta el 21 de diciembre, debido a la pandemia de Covid-19.

Sí, el profesional también. Los 49ers reciben a los Bills de Buffalo (lunes 7) y a Washington (domingo 13) en el recinto, ubicado en Santa Clara.

“Estamos enterados del dictamen de emergencia tomado por el Departamento de Salud del condado. Estamos trabajando con la NFL y nuestros socios en planes operacionales y comunicaron los detalles cuando sean oficiales”, escribió la franquicia.

Por lo pronto, San Francisco (4-6) visita este domingo a Rams de Los Ángeles (7-3), en el SoFi Stadium.



From The Bay to LA @united #BeatLA x #FTTB pic.twitter.com/WMMGbPOfsE

— San Francisco 49ers (@49ers) November 29, 2020