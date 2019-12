Bill Belichick, entrenador en jefe los Patriots de Nueva Inglaterra, sostuvo que no tenía conocimiento de las grabaciones que realizó un camarógrafo en el partido de los Browns y los Bengals, éste último rival de los Patriots el fin de semana.

“No tenía idea de qué se trataba. Entonces, ya sabes, recibí una explicación de la directiva, creo que la organización lanzó esa explicación o algo similar. Eso es todo lo que sé al respecto”, declaró el coach de 67 años de edad.

El sitio The Athletic reveló que el camarógrafo, que se sentó en la segunda fila del estadio, grabó durante ocho minutos un video que estaba enfocado en la línea de banda de los Bengals, donde se encuentran los coaches y en donde se mandan alginas de las jugadas. Posteriormente, personal de Cincinatti confiscó el video y luego entregó una copia a la NFL.

El incidente reaviva el incidente de espionaje que se vieron envuelto los Patriots en años pasados y en los que incluso se señaló al mismo Belichick.

“Estoy realmente concentrado en prepararme para los Bengals aquí. No estoy involucrado en esto. Realmente no tengo idea de qué está sucediendo exactamente. Puedo decirles que nunca he usado ninguna grabación de video en nada de lo que esas personas de producción hayan hecho, aparte de lo que se muestra en la televisión pública o algo así. No tengo nada que ver con lo que hacen”, sentenció el entrenador.

Hasta ahora, la NFL aún realiza una investigación, mientras que los Patriots se defendieron diciendo que estaban realizando una grabación de un documental llama "Do your job".

