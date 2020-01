El excorredor de las Eagles de Filadelfia y los “Delfines” de Miami ha firmado un contrato con el Philadelphia Union para que se convierta en el representante del equipo en la eMLS, esto para la temporada 2020 del torneo del videojuego FIFA 20.

“Filadelfia es un lugar especial para mi, me siento bendecido de poder representar a la ciudad mediante los e-sports. Esto combina dos de mis grandes pasiones, además del fútbol americano, el soccer y los videojuegos. Así que me verán dar todo por el Union” fue el mensaje del corredor surgido de la Universidad de Boise.

Ayayi, quién fuera parte del roster que conquistará el Superbowl 52, fichó con el equipo donde militará el mexicano Marco Fabián. Tan solo dos semanas después de que fuera cortado por las “Águilas”. El corredor es agente libre dentro de liga. Ya que no tenía participación en un partido oficial desde octubre pasado debido a que se rompió los ligamentos.

La temporada de la eMLS iniciará este fin de semana en Filadelfia

