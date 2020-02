¿Mensaje subliminal de Tom Brady?

Si algo tiene en vilo a la NFL, además del resultado del Super Bowl, es el futuro de Tom Brady, quaterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, quien parece mandó un mensaje subliminal.

Brady apareció promocionando una aplicación de videos, un de los tantos comerciales que se han transmitido durante la final de la NFL entre San Francisco y Kansas City, en el que al final dejó un mensaje que dejaría entrever su futuro.

"No me voy a ninguna parte". Si es lo ven del lado de los Patriots, parece que pueden estar tranquilos.

Tom Brady has a big announcement about his future... pic.twitter.com/0dD7XrnnHB

— Hulu (@hulu) February 3, 2020