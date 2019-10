El exala cerrada de los Patriots, Rob Gronkowski, está comenzando un nuevo trabajo esta semana como analista de la NFL para FOX Sports.

Tres veces campeón del Super Bowl, el primer concierto de 'Gronk' será el juego del jueves por la noche cuando los Patriots reciban a los Giants de Nueva York.

“Gronko” se une a Terry Bradshaw, Michael Strahan y Tony Gonzalez, miembros del Salón de la Fama del Futbol Profesional para el show previo al juego con el que inicia la semana.



“Estoy extremadamente emocionado de unirme a Fox Sports", dijo Gronkowski. "Durante los últimos 25 años, han ofrecido a los televidentes programación de primera categoría de la NFL desde el campo hasta la cabina y el estudio. Su lista de talentos es incomparable, lo cual fue importante para mí al embarcarme en este nuevo capítulo en mi vida porque aprenderé de los mejores en el negocio ".

En sus nueve años con los Patriots, registró 521 recepciones en su carrera, 7,861 yardas de recepción, 79 touchdowns.



Tom Brady is looking forward to Rob Gronkowski’s “hard-hitting analysis” with Fox Sports. pic.twitter.com/AcbslEjzVH

— NESN (@NESN) October 8, 2019