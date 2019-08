Calder Hodge, ¿el primer quarterback sin piernas en la NFL?

Calder Hodge quiere convertirse en el primer quarterback sin piernas en la NFL y los Lions de Detroit le dieron la oportunidad de demostrar su talento.

Esta tarde, la franquicia le abrió las puertas del entrenamiento al joven de 14 años de edad de demostrar su talento sobre el emparrillado.

Hodge recibió el ovoide y lo lanzó a la diagonales, directo a las manos de Marvin Jones, quien atrapó el preciso pase del muchacho, quien perdió las piernas nació sin tibias en las piernas.

Los jugadores de los Lions festejaron con Calder, aspirante a llegar a la liga profesional y ser el primer pasador amputado en competir entre los mejores equipos de la NFL.



Calder Hodge wants to be the first double amputee quarterback in the @NFL and today he took the first snap at @fordfield. #morethanfootball @calder_Qb7 pic.twitter.com/ZWPWCnFutd

— Detroit Lions (@Lions) August 2, 2019