Antonio Brown es cortado por los Raiders; está fuera del equipo

A un par de días del inicio de la temporada para los Raiders, el equipo anuncio que el receptor Antonio Brown no estará más con ellos, después de los problemas que se presentaron con él a lo largo de la pretemporada.

Hace unos días, trascendió que Brown golpeó al director general del equipo, Mike Mayock, lo que ocasionó que tomaran la decisión, además de los constantes choques del jugador con el coach Jon Gruden y algunos de sus compañeros.

Los Raiders iniciarán la campaña el lunes por la noche cuando reciban a los Broncos de Denver. Según los planes de Gruden, Brown arrancaría en el primer duelo de la temporada para los Malosos, pero esto quedó en el pasado ya que el exreceptor de Pittsburgh no estará más en la institución.

Incluso Brown había pedido "una disculpa emocional" a sus compañeros de equipo.

El receptor, quien había brillado con los Steelers de Pittsburgh, había llegado esta temporada baja con Oakland y había firmado un contrato que le garantizaba 30 millones de dólares.

Ni el equipo ni Brown han mencionado que pasará con el monto de su contrato.

